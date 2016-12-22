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В Таджикистане главу напавшей на туристов группировки осудили пожизненно
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В Таджикистане главу напавшей на туристов группировки осудили пожизненно
Общество, 11:46
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В Таджикистане главу напавшей на туристов группировки осудили пожизненно

В Таджикистане главу группировки, которая совершила нападение на иностранных велосипедистов в конце июля, Хусейна Абусамадова приговорили к пожизненному заключению. Об этом сообщает агентство Avesta.

Абусамадов был признан виновным по нескольким статьям УК Таджикистана, в том числе по статьям «убийство с особой жестокостью», «терроризм», «экстремизм», «организация преступного сообщества», «вовлечение граждан в участие в боевых действиях за рубежом».

Помимо главы группировки ​виновными были признаны еще два фигуранта дела. Их приговорили к 16 годам заключения. Еще 11 человек получили тюремные сроки от одного до полутора лет за недонесение о преступлении. Приговор единственной среди обвиняемых женщине был отложен из-за ее малолетнего ребенка.

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Нападение на группу из семи туристов произошло 29 июля. Автомобиль с террористами наехал на велосипедистов. После этого преступники напали на них с холодным и огнестрельным оружием, а затем скрылись. В результате два американца, один житель Нидерландов и гражданин Швейцарии погибли.

Следствие установило, что организатором атаки был гражданин Таджикистана Хусейн Абусамадов, а заказчиком — Носирхуджа Убайдов, которого в 2015 году объявили в международный розыск. Оба были членами запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

Ответственность за убийство туристов взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).
 

Теги: Таджикистан , группировка , пожизненное заключение , нападение , туристы
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