ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,87 61,99 EUR Нал. 73,65 72,73 USD Бирж. 62,38 +0,14 EUR Бирж. 73,24 +0,39 USD ЦБ. 62,35 -0,43 EUR ЦБ. 73,07 -0,13 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 7824,00 -309,60 IMOEX 2311,03 +0,67% RTSI 1167,18 +0,41% Brent 74,94 -0,07% DJIA 25306,83 -0,57% Nasdaq 7630,00 -1,39%
Убийство туристов на родине Эмомали Рахмона назвали атакой исламистов
Лента новостей
Глава ФСИН назвал «диким» случай с пытками в ярославской колонии 15:33, Общество Лукашенко появился на публике после сообщений об «инсульте» 15:31, Политика «Шелковый путь» изнутри: жара, песок и очень смелые зрители 15:30, Авто Эстонская армия создала подразделение для борьбы с «русскими хакерами» 15:30, Политика Сколько государство даст заработать на обновлении инфраструктуры ЖКХ 15:29, РБК и Сбербанк Синоптики рассказали про сроки «угасания лета» в Москве 15:29, Общество Движение по Ярославскому шоссе восстановили после обрушения перехода 15:21, Общество Власти уточнили число попавших под камнепад на леднике в Киргизии россиян 15:14, Общество Мужчина подорвал себя на футбольном поле в бельгийском Вервье 15:14, Общество СМИ узнали о переговорах «Атлетико» с футболистом сборной России 15:14, Спорт Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 15:13, РБК и IWC Глава ФСИН пообещал выборочные проверки после пыток в ярославской колонии 15:10, Общество Санкции ЕС поставили рубль под угрозу: что ждет российскую валюту 14:55, Quote Две модели Lada попали в рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы 14:55, Бизнес Основатель Fundstrat назвал хорошим знаком быстрое восстановление Bitcoin 14:55, Крипто МИД опубликовал «целебное фото» Лаврова 14:52, Политика В Новой Зеландии изменят дорожный знак из-за жалобы семилетней девочки 14:48, Общество Жизнь налегке: как получать удовольствие от мини-путешествий 14:46, РБК Стиль и ASUS Гидрометцентр предупредил о снижении урожая зерновых 14:41, Общество Суд заочно арестовал экс-председателя совета директоров ИнтрастБанка 14:38, Бизнес Ротенберг ответил на санкции против строящих Крымский мост компаний 14:26, Бизнес Telegram потерял в России пятую часть аудитории 14:24, Технологии и медиа Под Ростовом задержали подозреваемого в сексуальном насилии над детьми 14:17, Общество Renault в России: с царских времен до наших дней 14:14, РБК и Renault МИД откроет Генконсульство на Пхукете 14:13, Политика ВЦИОМ отметил снижение рейтинга «Единой России» до минимума с 2011 года 14:03, Общество Турчинов призвал ввести уголовное наказание за торговлю с Россией 14:00, Политика Убийство туристов на родине Эмомали Рахмона назвали атакой исламистов 13:59, Политика
Убийство туристов на родине Эмомали Рахмона назвали атакой исламистов
Политика, 13:59
0
Убийство туристов на родине Эмомали Рахмона назвали атакой исламистов
МВД Таджикистана объявило об уничтожении еще троих членов преступной группы, напавшей на иностранных туристов. Ранее сообщалось, что еще один преступник при задержании ранил офицера милиции топором и был убит
Автомобиль Daewoo Leganza, на котором передвигались преступники (Фото: МВД Таджикистана)

Министерство внутренних дел Таджикистана рассказало новые подробности нападения на группу иностранных туристов в Дангаринском районе Хатлонской области страны. По данным ведомства, организатором атаки на иностранцев был задержанный в ходе спецоперации гражданин Таджикистана Хусейн Абусамадов, а заказчиком — Носирхуджа Убайдов, с 2015 года объявленный в международный розыск.

И ​Абусамадов, и ​Убайдов, как отмечают в МВД, были членами запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ). Ранее сообщалось, что ответственность за убийство туристов взяла на себя террористическая организация «Исламское государство» (запрещена в России).

На допросе Абусамадов сообщил, что после нападения на туристов он вместе с остальными членами банды собирался укрыться на территории Афганистана. Он также признался, что в 2014–2015 годах проходил военную подготовку на территории Ирана.

​На группу передвигавшихся на велосипедах иностранных туристов напали 29 июля, когда те ехали по территории Дангаринского района (в 1952 году в поселке Дангара родился нынешний президент Таджикистана Эмомали Рахмон). Сначала находившиеся в автомобиле Daewoo Leganza преступники сбили велосипедистов, а затем напали на них с ножами и топорами. В результате четверо туристов — граждане США Джей Остин и Лорен Монатс, а также гражданин Нидерландов Виллем Воке и гражданин Швейцарии Маркус Хамел — скончались от ранений. Голландец Айрис Ким и швейцарка Клер Дименд в тяжелом состоянии доставлены в больницу. Еще один турист, гражданин Франции, отставший от группы, не пострадал.

​Для розыска нападавших был создан специальный штаб под руководством первого заместителя главы МВД, расследование дела взял под свой контроль сам президент Таджикистана. Уже вскоре милиции удалось найти автомобиль преступников и задержать главаря нападавших Абусамадова. Еще один преступник — Аслиддин Юсупов — при попытке задержания ударил первого заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью МВД подполковника милиции Джумахона Назарзода топором и был убит. Пострадавший милиционер госпитализирован с тяжелым ранением.

​Продолжавшим розыски силовикам удалось обнаружить на территории соседнего села еще троих преступников, вооруженных холодным оружием. В сообщении МВД отмечается, что бандиты попытались напасть на оперативников и были уничтожены. В рамках расследования сотрудниками МВД задержаны еще четверо подозреваемых в связях с нападавшими и финансировании преступной группы.

​Посольство США в Таджикистане осудило нападение на американских граждан, отметив в то же время, что «не располагает доказательствами, указывающими на повышенный уровень угрозы для американских граждан».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Таджикистан
Главное
Telegram потерял в России пятую часть аудитории Технологии и медиа
Материалы по теме
В убийстве четырех иностранцев в Таджикистане усмотрели теракт Общество
В ИГ взяли на себя ответственность за убийство туристов в Таджикистане Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter