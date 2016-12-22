Прокуратура начала проверку после гибели мужчины в Шереметьево
Общество, 00:08
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Прокуратура начала проверку после гибели мужчины в Шереметьево
Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку после того, как на взлетно-посадочной полосе столичного аэропорта Шереметьево погиб 25-летний мужчина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Отмечается, что московский прокурор по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проверит обеспечение транспортной и авиационной безопасности в аэропорту.
По данным Следственного комитета России, около 20:10 мск из Шереметьево вылетел пассажирский лайнер Boeing 737, направлявшийся в Афины. При взлете самолет нанес смертельные травмы мужчине, находившемуся на взлетно-посадочной полосе. «Вдоль полосы обнаружено большое количество небольших фрагментов тела», — отмечали следователи.На месте гибели человека работают следователи, полицейские и медики, детали инцидента устанавливаются.