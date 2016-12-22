В Турции заявили о передаче США информации по убийству Хашкаджи

Анкара передала Вашингтону данные об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.
По его словам, Турция не вполне удовлетворена уровнем сотрудничества с Саудовской Аравией по убийству журналиста и может обратиться в ООН с требованием провести расследование этого инцидента, «если взаимодействие с Эр-Риядом зайдет в тупик».
Колумнист газеты The Washington Post Джамаль Хашкаджи, выступавший с критикой действий властей Саудовской Аравии, пропал без вести 2 октября, после того как вошел в здание генконсульства королевства в Стамбуле. Позднее в Эр-Рияде признали смерть журналиста, его тело до сих пор не найдено. По словам главы Минобороны Турции Хулуси Акар, останки Хашкаджи могли вывезти из консульства в нескольких чемоданах.
По данным WP, ЦРУ установило, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман аль Сауд отдал приказ от убийстве Хашкаджи. В Госдепартаменте США отмечали, что разведывательное ведомство США пока не сделало окончательных выводов об убийстве журналиста.