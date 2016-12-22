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Литва пригрозила выйти из Интерпола при избрании его главой россиянина
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Литва пригрозила выйти из Интерпола при избрании его главой россиянина
Политика, 15:46
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Литва пригрозила выйти из Интерпола при избрании его главой россиянина

Сейм Литвы принял резолюцию, по которой страна покинет Интерпол, если его главой будет назначен россиянин Александр Прокопчук, на данный момент занимающий пост вице-президента организации. Об этом сообщает агентство Delfi.

За резолюцию о «немедленном» выходе Литвы из Интерпола в случае избрания Прокопчука проголосовали 88 депутатов, семь воздержались.«Если руководителем Интерпола будет избран А. Прокопчук, <...> то будет нанесен огромный удар по репутации и правовому нейтралитету этой организации», — цитирует агентство резолюцию сейма.

Кроме того, глава МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса отметила, что если главой организации будет избран россиянин, то «Интерпол станет политизированным орудием режимной расправы [над политическими оппонентами Москвы]».

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Прокопчук является одним из претендентов на кресло главы Интерпола после того, как предыдущий руководитель организации Мэн Хунвэй подал в отставку. В октябре последний был задержан в Китае по подозрению в коррупции. Конкурентом Прокопчука на пост президента организации является выходец из Южной Кореи и.о. президента организации Ким Ченг Янг.

Группа американских сенаторов выразила протест против кандидатуры Прокопчука и сравнила россиянина во главе Интерпола с «лисой в курятнике». Кремль в связи с этим объявил о вмешательстве США в процесс выборов президента организации.

Теги: Интерпол , Выборы , Литва
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