Верховный суд отклонил жалобу «Победы» на правила перевозки ручной клади

Апелляционная коллегия ВС признала законными правила перевозки ручной клади в самолетах. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение суда признать законным, жалобу авиакомпании «Победа» оставить без удовлетворения», — сказал судья.

В ноябре 2017 года вступили в силу изменения в правилах перевозки багажа в самолетах. Минтранс определил вес ручной клади при невозвратных билетах на уровне 5 кг. При этом в качестве ручной клади сверх нормы можно провозить рюкзак, сумку, портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костыли и некоторые другие предметы.

В середине мая авиакомпания «Победа» обратилась в Верховный суд, потребовав признать незаконными новые правила. Однако в августе суд разрешил бесплатно провозить вещи из списка Минтранса.

Гендиректор авиаком​пании Андрей Калмыков заявил, что из-за такого решения лоукостеру придется пересмотреть график обслуживания судов и полетов. Он добавил, что компания не сможет разместить в салонах больше ручной клади и будет отправлять вещи в багажный отсек.