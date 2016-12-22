«Победа» обжалует решение Верховного суда о правилах провоза ручной клади

В результате того, что Верховный суд разрешил бесплатно перевозить в ручной клади дамские сумочки, рюкзаки и другие вещи, лоукостеру «Победа» придется пересмотреть график обслуживания судов и их полетов. Это решение суда будет обжаловано, заявил гендиректор авиаком​пании Андрей Калмыков, сообщает корреспондент РБК.

«Если решение вступит в законную силу после обжалования, мы будем вынуждены пересмотреть наши правила. К сожалению, график обслуживания наших судов изменится», — рассказал Калмыков.

Он отметил, что компания не сможет разместить в салонах самолетов больше ручной клади. Все вещи, которые суд разрешил бесплатно провозить, будут отправляться в багажный отсек.

«От решения суда размер наших полок багажных не увеличится», — подчеркнул Калмыков.

Гендиректор «Победы» добавил, что это приведет к ожидаемым конфликтам с пассажирами, так как они будут считать, что ручная кладь будет размещена в салоне, а не в багаже. Он сообщил, что также изменятся графики движения воздушных судов. В результате это «снизит налет» и повысит себестоимость, что приведет к повышению стоимости билетов.

На заседании 7 августа Верховный суд принял решение о бесплатном провозе в ручной клади рюкзаков, дамских сумочек, зонтов, костылей и других вещей, которые указываются в Федеральных авиационных правилах. В мае авиакомпания «Победа» обращалась в суд с требованием признать эти правила незаконными.