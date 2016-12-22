Лавров сообщил о получении от США вопросов по выполнению ДРСМД

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что за неделю до того, как президент США Дональд Трамп объявил 21 октября о намерении выйти из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Вашингтон передал в МИД «развернутый перечень вопросов, которые вызывают у них подозрения». Об этом сказал глава российского внешнеполитического ведомства в интервью программы «Москва.Кремль.Путин» телеканала «Россия 1». Текст интервью опубликован на сайте МИДа.



Лавров рассказал, что вопросы были переданы через американское посольство в Москве. Министр иностранных дел отметил, что впоследствии этот список был разослан в Министерство обороны и «другие ведомства». Они должны будут рассмотреть «на эти претензии» и начать готовить на них ответ, пояснил глава МИДа.

Министр иностранных дел отметил, что после того, как Вашингтон передал список вопросов, то через несколько дней в США объявили о выходе из ДРСМД. «Это тоже не способствует устойчивому диалогу и предсказуемости», — заметил он.

Лавров также отметил, что США захотели выйти из договора из-за того, что ракеты средней и меньшей дальности есть у азиатских стран. Он добавил, что Вашингтон спрашивал у Москвы ограничивают ли подобное вооружение такие страны, как Китай, Индия, Пакистан и Иран. В ответ на эту просьбу, Москва предложила США самими узнать у этих стран их позицию, рассказал Лавров. Он напомнил, что 10 лет назад Россия предлагала другим государствам сделать договор о ДРСМД универсальным, но ей ответили отказом.





В четверг, 25 октября, Лавров сказал, что США через месяц или полтора официально объявят о выходе из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Он ответил, что на это Россия не будет отвечать затратными методами, как делал это Советский союз во времена гонки вооружений. «Это будет означать опять повторение примера, когда Советский Союз втянулся по полной программе и сильно надорвал свои экономические и финансовые возможности», — заметил министр иностранных дел.