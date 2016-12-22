СМИ узнали о планах США включить Венесуэлу в список спонсоров терроризма

Администрация президента США Дональда Трампа планирует включить Венесуэлу в число стран-спонсоров терроризма, сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

В данный список США включают государства, обвиняемые в неоднократной поддержке международного терроризма. Сейчас в него входят Иран, Северная Корея, Судан и Сирия.

Сенатор-республиканец Марк Рубио предлагал внести в список Венесуэлу, отметив возможные связи этой страны с ливанской военизированной шиитской организацией «Хезболла» и «Революционными вооруженными силами Колумбии».

На данный момент неизвестно, приняли ли власти решение, отмечает WP, однако Госдеп США начал собирать у различных ведомств информацию о возможных последствиях такого хода.

По словам собеседника Reuters, администрации Трампа будет нелегко доказать связи Венесуэлы с терроризмом. Рубио, который инициировал включение Венесуэлы в список спонсоров террора, не предоставил никаких доказательств, пишет агентство.

В случае если Венесуэлу включат в список спонсирующих терроризм государств, против Каракаса введут санкции, включающие запрет на поставки оружия и экономическую помощь, а также контроль за экспортом товаров двойного назначения и различные финансовые ограничения.

В мае президентом Венесуэлы переизбрали Николаса Мадуро, который занимает пост главы государства после смерти его предшественника Уго Чавеса в 2013 году. В США не признали результаты этого голосования. В сентябре госсекретарь США Майк Помпео говорил, что Вашингтон усилит санкционное давление на Каракас. Он заявил, что правительство Венесуэлы действует «напрямую против ее народа». В начале ноября Трамп подписал указ, запрещающий гражданам США вести дела с физическими и юридическими лицами, связанными с продажей венесуэльского золота.