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Советник Трампа заявил о достойном ответе «тройке тирании»
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Советник Трампа заявил о достойном ответе «тройке тирании»
Политика, 22:17
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Советник Трампа заявил о достойном ответе «тройке тирании»
Власти США ввели новые санкции против Венесуэлы и Кубы, сказал Джон Болтон. Еще одной страной, в которой, по мнению чиновника, установилась тирания — Никарагуа
Джон Болтон (Фото: Eric Thayer / Reuters)

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, выступая во Флориде, заявил, что администрация Дональда Трампа примет жесткие меры против «диктаторов и деспотов у берегов США», сообщает Reuters. Он назвал три страны: Венесуэлу, Кубу и Никарагуа.

По словам Болтона, Трамп подписал указ, вводящий санкции против Венесуэлы. Гражданам США запрещается вести дело с физическими и юридическими лицами, связанными с продажей венесуэльского золота.

Советник президента добавил, что Госдепартамент США внес более 20 лиц в список организаций, связанных с военными и разведывательными структурами Кубы (с ними гражданам и компаниям США также запрещено проводить транзакции). О санкциях в отношении Никарагуа Болтон ничего не сказал. В последний раз ограничения против этой страны были введены в июле: под санкции попали три человека, включая сотрудника полиции, который, по мнению Вашингтона, причастен к внесудебным расправам.

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«Многие из собравшихся здесь, — сказал Болтон, выступая с речью о политике Белого дома в отношении Латинской Америки, — стали жертвами невообразимых ужасов, которые творили режимы в Кубе, Венесуэле и Никарагуа. Вы выжили, превозмогли, преодолели. Тройке тирании в нашем полушарии — Кубе, Венесуэле и Никарагуа — теперь дан достойный ответ».

Он выступал в башне Фридом-тауэр, которая сейчас принадлежит университету Майами-Дейд-колледж, одному из крупнейших по числу студентов учебных заведений США. Как отмечает агентство, в этом здании в 1960-х размещались беженцы с Кубы, покинувшие страну после произошедшей там революции.

Вскоре после выступления Болтона текст указа о санкциях против Венесуэлы появился на сайте Белого дома.

В указе говорится, что санкции против этой страны связаны с «действиями режима Мадуро и связанных с ним лиц, направленными на то, чтобы разграбить богатства Венесуэлы и использовать их в своих коррупционных целях, ухудшить состояние инфраструктуры и окружающей среды посредством экономической бесхозяйственности».

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Венесуэла , санкции
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