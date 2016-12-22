Во Владивостоке в торговом центре произошел крупный пожар
Общество, 02:25
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Во Владивостоке в торговом центре произошел крупный пожар
В торговом центре «Бум» во Владивостоке произошел крупный пожар, говорится в сообщении управления МЧС по Приморскому краю.
Огонь охватил площадь в 1600 кв м. Из-за сильного задымления пришлось использовать дополнительные силы пожарных. К настоящему моменту возгорание локализовано. О пострадавших не сообщается.
В борьбе с огнем задействованы 45 человек личного состава и 14 единиц техники.
10 ноября пожар произошел в гипермаркете «Лента» в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Площадь пожара составила 4800 кв. м. В результате пожара в помещении обрушилась кровля. Из «Ленты» было эвакуировано 100 человек, один получил незначительные травмы.