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Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN
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Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN
Политика, 01:39
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Белый дом вернул аккредитацию журналисту CNN

Журналисту телеканала CNN Джиму Акосте вернули пропуск в Белый дом, но ввели новые правила поведения для представителей СМИ во время пресс-конференций президента, пишет CNN.

Телеканал отметил, что поскольку Акосте вернули аккредитацию, больше нет необходимости в иске CNN к сотрудникам администрации президента США Дональда Трампа.

В частном письме, которое Акоста получил от пресс-секретаря президента Сары Сандерс и директора Белого дома по коммуникациям Билла Шайна, говорится, что журналист нарушил «базовые» правила. В письме также описывались нормы, которые теперь будут действовать на пресс-конференциях президента. В частности, каждый журналист сможет задать только один вопрос, а все последующие потребуют разрешения самого Трампа или других представителей белого дома.

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Журналиста лишили пропуска после того, как на пресс-конференции он попытался задать президенту сразу несколько вопросов. Трамп ответил не на все и отказался говорить дальше, после чего сотрудница Белого дома Сара Хакаби попыталась забрать у Акосты микрофон, но журналист его не отдал. Трамп назвал его «грубым, ужасным» человеком, за которого CNN должно быть стыдно. «Как вы обращались с Сарой Хакаби — это ужасно, и то, что вы делаете с другими людьми, — это ужасно», — сказал президент США.

После того, как пропуск Акосты аннулировали, телеканал CNN подал в суд на Трампа и его помощников и выиграл разбирательство.

Теги: CNN , Белый дом
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