CNN узнал об угрозах Белого дома еще раз лишить Акосту аккредитации

Белый дом направил письмо корреспонденту американского телеканала CNN Джиму Акосте, в котором предупредил о том, что его аккредитация будет аннулирована после истечения срока временного пропуска. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на письмо ведущего программы Reliable Sources Брайана Стелтера, размещенное на почтовом сервисе Mailchimp.

«После того как CNN выиграла иск в пятницу, вынудив Белый дом восстановить пресс-карту [Джима Акосты] в течение 14 дней, представители Белого дома направили Акосте письмо с заявлением о том, что его пропуск будет снова аннулирован, как только истечет срок действующего документа», — говорится в письме ведущего.

Он подчеркивает, что это позволит вновь выставить корреспондента за двери Белого дома уже в конце ноября.

В начале ноября Джим Акоста в ходе пресс-конференции в Белом доме попытался задать президенту Дональду Трампу сразу несколько вопросов. Глава государства ответил не на все, после чего сотрудница Белого дома Сара Хакаби попыталась забрать у Акосты микрофон, однако журналист продолжил задавать свои вопросы.

Это спровоцировало скандал между CNN и Белым домом. Обращаясь к Акосте, Трамп заявил: «CNN должно быть стыдно за то, что вы работаете на них. Вы грубый, ужасный человек, вы не должны работать на CNN. Как вы обращались с Сарой Хакаби — это ужасно, и то, что вы делаете с другими людьми, — это ужасно».



После этого у журналиста аннулировали пропуск в Белый дом. CNN подал на Трампа и его помощников в суд и выиграл разбирательство.​