ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,88 65,06 EUR Нал. 76,50 74,60 USD Бирж. 65,55 -0,43 EUR Бирж. 75,09 -0,26 USD ЦБ. 66,01 +0,02 EUR ЦБ. 75,32 +0,42 EUR/USD 1,15 +0,00 BTC/USD Бирж. 4992,70 -653,80 IMOEX 2373,78 +0,05% RTSI 1135,71 +0,07% Brent 66,31 -2,60% DJIA 25013,34 -1,61% Nasdaq 7024,32 -3,11%
В НАТО призвали Россию развеять подозрения в нарушении РСМД
Лента новостей
Число пострадавших на митингах во Франции увеличилось до 528 19 ноя, 23:27, Общество Как будет выглядеть и что будет уметь умный дом через десять лет 19 ноя, 23:04, РБК и Schneider Electric Cирийские военные заявили о взятии «последнего оплота» ИГ на юге страны 19 ноя, 22:51, Политика Лига наций по футболу. Германия — Голландия. Онлайн 19 ноя, 22:45, Спорт Предложившего отменить пенсию депутата исключили из «Единой России» 19 ноя, 22:44, Политика В Петербурге завели дело из-за осквернения блокадной мемориальной доски 19 ноя, 22:32, Общество Каскадеры откровенно о работе: страх и трюк — два брата 19 ноя, 22:20, РБК и Toyo ЕС пригрозил Москве «конкретными мерами» из-за ситуации в Азовском море 19 ноя, 22:06, Политика В NASA заявили о намерении Рогозина ознакомиться с кораблями SpaceX в США 19 ноя, 22:03, Технологии и медиа Путин назвал способ не втягивать Россию в «милитаристскую гонку» 19 ноя, 21:59, Политика ФТС напомнила об уголовном наказании за контрабанду часов из золота 19 ноя, 21:52, Общество Премьер Британии добилась у бизнеса поддержки соглашения о Brexit 19 ноя, 21:42, Политика Путин рассказал о нравственном стержне российской армии 19 ноя, 21:35, Политика Новое дело Браудера: в чем прокуратура обвинила главу Hermitage Capital 19 ноя, 21:24, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 19 ноя, 21:20, РБК и Thomson Reuters В Минздраве не поддержали введение акциза на колбасу 19 ноя, 21:13, Общество Путин напомнил США о новом оружии России из-за отказа от договора о ПРО 19 ноя, 21:05, Политика Маневр в плюс: как эксперты оценили вклад бюджета в рост ВВП 19 ноя, 21:01, Экономика Рогозин назвал причиной аварии ракеты «Союз-ФГ» непредумышленную ошибку 19 ноя, 21:00, Общество Постпред допустил приостановку членства России в ОЗХО 19 ноя, 20:51, Политика 5 модных трендов этой осени 19 ноя, 20:49, РБК Pink и KUPIVIP.RU Жилищно-коммунальные услуги в 2019 году подорожают в Москве на 6,5% 19 ноя, 20:43, Бизнес Рогозин извинился за публикацию видео опытов с таксой 19 ноя, 20:37, Общество Курс биткоина упал ниже $5 тыс. 19 ноя, 20:24, Финансы Российский МИД осудил расширение санкций США против Кубы 19 ноя, 20:12, Политика Рогозин счел нечистоплотными сообщения о вине американцев в дырке на МКС 19 ноя, 20:10, Политика Углеродное волокно, вода и магний: легкий и мощный ноутбук для поездок 19 ноя, 20:09, РБК и Lenovo Скандал года: почему арестовали Гона и что теперь будет 19 ноя, 20:05, Авто
В НАТО призвали Россию развеять подозрения в нарушении РСМД
Политика, 00:02
0
В НАТО призвали Россию развеять подозрения в нарушении РСМД

Россия должна доказать, что не нарушает положений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер на парламентской ассамблее альянса в Канаде.

Гетемюллер отметила, что раньше Москва категорически отрицала, что работает над созданием новой ракеты, но теперь признала ее существование. Замгенсека НАТО не уточнила, о какой именно ракете идет речь, но добавила, что появление нового вооружения ставит РСМД под угрозу.

«Сейчас время для диалога, но также время для России принять действия чтобы развеять наше очень серьезное беспокойство», — сказала она.

Путин пообещал быстрый и эффективный ответ на выход США из ДРСМД
Политика

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что собирается выйти из договора об РСМД из-за допущенных Россией нарушений. В Вашингтоне подчеркнули, что Москва занимается разработкой ракеты 9М729, дальность полета которой превышает установленную в договоре. Замглавы МИД России Сергей Рябков в ответ сказал, что данную ракету испытывали во время учений в 2017 году, когда ее запустили на дальность «существенно более низкую», чем 500 км.

Договор об РСМД ограничивает Россию и США в производстве, использовании и хранении баллистических ракет средней (от 1000 до 1500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности наземного базирования.

Теги: ДРСМД , крылатые ракеты
Главное
Доля пессимистов среди финдиректоров достигла рекордного уровня Финансы
Материалы по теме
Госдеп назвал слова Трампа о выходе из РСМД «предупредительным выстрелом» Политика
МИД заявил о недоумении из-за отказа ГА ООН рассмотреть резолюцию по РСМД Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter