В НАТО призвали Россию развеять подозрения в нарушении РСМД

Россия должна доказать, что не нарушает положений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заявила заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер на парламентской ассамблее альянса в Канаде.

Гетемюллер отметила, что раньше Москва категорически отрицала, что работает над созданием новой ракеты, но теперь признала ее существование. Замгенсека НАТО не уточнила, о какой именно ракете идет речь, но добавила, что появление нового вооружения ставит РСМД под угрозу.

«Сейчас время для диалога, но также время для России принять действия чтобы развеять наше очень серьезное беспокойство», — сказала она.

В октябре президент США Дональд Трамп заявил, что собирается выйти из договора об РСМД из-за допущенных Россией нарушений. В Вашингтоне подчеркнули, что Москва занимается разработкой ракеты 9М729, дальность полета которой превышает установленную в договоре. Замглавы МИД России Сергей Рябков в ответ сказал, что данную ракету испытывали во время учений в 2017 году, когда ее запустили на дальность «существенно более низкую», чем 500 км.

Договор об РСМД ограничивает Россию и США в производстве, использовании и хранении баллистических ракет средней (от 1000 до 1500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности наземного базирования.