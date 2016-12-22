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Число пострадавших в ходе протестов во Франции увеличилось до 227
Политика, 17 ноя, 23:11
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Число пострадавших в ходе протестов во Франции увеличилось до 227
Демонстранты выступают против роста цен на бензин в стране. В ходе акции протеста один человек погиб, еще 227 пострадали, шесть из них получили серьезные ранения, рассказали в полиции
Фото: Claude Paris / AP

Количество пострадавших в ходе протестов во Франции против роста цен на бензин увеличилось до 227 человек, сообщает местный телеканал BFM со ссылкой на последние данные министерства внутренних дел страны. Прежде было известно о том, что ранения на манифестациях получили по меньшей мере 100 человек.

«Ситуация довольно серьезная. Утром умер один человек, 227 пострадали, шестеро серьезно [ранены]», — рассказали ведомстве, заметив также, что пострадавшие есть и среди сотрудников правоохранительных органов. На акциях протеста, по информации МВД, работали полицейские и жандармы — работники воинских формирований, обеспечивающие общественную безопасность и охрану правопорядка (входят в состав МВД и подчиняются военному ведомству). Среди последних, как отметили полицейские, пострадали пять человек, столько же раненых среди полицейских, один из них получил серьезные травмы.

В течение дня, как указали в МВД, полиция задержала 117 человек, 73 из них впоследствии были помещены под стражу.​

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Максимальное количество манифестантов, которые одновременно находились на акции протеста, по оценкам полицейских, достигло 282,71 тыс. Такое число протестующих было зафиксировано около 17:00 по местному времени. В знак протеста против повышения цен на бензин одетые в желтые жилеты демонстранты блокировали дороги вокруг Франции. В Париже участники протестов пытались прорваться к президентскому дворцу, однако их попытки блокировали полицейские. Против демонстрантов они, в том числе, применили слезоточивый газ.

Акции протеста во Франции начались после того, как местное правительство объявило о намерении поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин, что должно привести к росту цен. Свое решение власти объясняли борьбой за охрану окружающей среды.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Франция , цены на бензин , акция протеста
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