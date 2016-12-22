Число пострадавших в ходе протестов во Франции увеличилось до 227

Количество пострадавших в ходе протестов во Франции против роста цен на бензин увеличилось до 227 человек, сообщает местный телеканал BFM со ссылкой на последние данные министерства внутренних дел страны. Прежде было известно о том, что ранения на манифестациях получили по меньшей мере 100 человек.
«Ситуация довольно серьезная. Утром умер один человек, 227 пострадали, шестеро серьезно [ранены]», — рассказали ведомстве, заметив также, что пострадавшие есть и среди сотрудников правоохранительных органов. На акциях протеста, по информации МВД, работали полицейские и жандармы — работники воинских формирований, обеспечивающие общественную безопасность и охрану правопорядка (входят в состав МВД и подчиняются военному ведомству). Среди последних, как отметили полицейские, пострадали пять человек, столько же раненых среди полицейских, один из них получил серьезные травмы.
В течение дня, как указали в МВД, полиция задержала 117 человек, 73 из них впоследствии были помещены под стражу.
Максимальное количество манифестантов, которые одновременно находились на акции протеста, по оценкам полицейских, достигло 282,71 тыс. Такое число протестующих было зафиксировано около 17:00 по местному времени. В знак протеста против повышения цен на бензин одетые в желтые жилеты демонстранты блокировали дороги вокруг Франции. В Париже участники протестов пытались прорваться к президентскому дворцу, однако их попытки блокировали полицейские. Против демонстрантов они, в том числе, применили слезоточивый газ.
Акции протеста во Франции начались после того, как местное правительство объявило о намерении поднять в следующем году налог на дизельное топливо и бензин, что должно привести к росту цен. Свое решение власти объясняли борьбой за охрану окружающей среды.