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Постпред России рассказал про представляющую собой жалкое зрелище ОЗХО
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Постпред России рассказал про представляющую собой жалкое зрелище ОЗХО
Политика, 21:10
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Постпред России рассказал про представляющую собой жалкое зрелище ОЗХО

Постоянный представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявил, что организация представляет собой жалкое зрелище, сообщает «РИА Новости».

«Организация, некогда успешная, заслужившая Нобелевскую премию мира, являет собой жалкое зрелище: раскол, политизация. Все это по вине наших британских-американских партнеров», — сказал Шульгин.

ОЗХО наделили правом устанавливать виновных в химатаках
Политика

Он добавил, что западные партнеры нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия. «КЗХО — она об освобождении мира от оружия, сугубо техническая деятельность. А то, что навязывают британцы с американцами — это прокурорская функция, функция расследования, медицинская экспертиза. Ничего подобного в конвенции нет», — добавил он.

Постпред отметил, что ответ России на изменение мандата ОЗХО будет «выверенным, тщательным, сбалансированным», он будет учитывать национальные интересы страны.​

Ранее 27 июня страны — участницы ОЗХО проголосовали за проект Лондона по расширению мандата организации. Ее наделили правом называть виновных в химатаках. Прежде специалисты ОЗХО имели полномочия проводить только техническую экспертизу по установлению факта применения химического оружия.

Российская делегация выступила категорически против расширения полномочий организации. По словам российских дипломатов, квалифицировать виноватых могут либо международные суды, либо Совет Безопасности ООН.

Теги: ОЗХО , химоружие , голосование , химатака , Александр Шульгин
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