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Лавров рассказал об опасениях за будущее ОЗХО
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Лавров рассказал об опасениях за будущее ОЗХО
Политика, 22:46
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Лавров рассказал об опасениях за будущее ОЗХО

Россия попытается аннулировать решение о наделении Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) правом устанавливать виновных, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью британскому телеканалу Channel 4.

При этом Москва наблюдает в работе ОЗХО серьезные манипуляции и отмечает нарушения положений Конвенции о запрещении химического оружия.

«Я опасаюсь за будущее ОЗХО и Конвенции о запрещении химического оружия», — заявил Лавров.

Он отметил, что недавно Великобритания и другие страны наделили технического секретаря ОЗХО правом устанавливать вину. Министр подчеркнул, что это является нарушением всех положений конвенции. При этом он считает этот шаг очень опасным, так как он не был тщательно продуман.

Лавров также заявил, что Москва попытается аннулировать решение по расширению мандата ОЗХО. При этом он подчеркнул, что если оно не будет отменено, то «дни ОЗХО будут сочтены», по крайней мере она больше не будет по-настоящему всемирной организацией.

27 июня страны — участницы ОЗХО приняли британский проект по расширению мандата организации, наделив ее правом устанавливать виновных в химических атаках. Венесуэла, Иран, Белоруссия, Казахстан и Бурунди попытались исключить наделение ОЗХО такими функциями. Также против выступили Россия и Сирия.​

Постоянный представитель России при ОЗХО Александр Шульгин заявлял, что организация представляет собой жалкое зрелище.

Теги: Сергей Лавров , ОЗХО
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