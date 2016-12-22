ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,25 67,49 EUR Нал. 77,05 76,21 USD Бирж. 67,77 -0,08 EUR Бирж. 76,49 +0,27 USD ЦБ. 67,68 +0,16 EUR ЦБ. 76,07 -0,02 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 6474,20 +31,30 IMOEX 2374,94 -0,79% RTSI 1100,05 -1,32% Brent 66,80 -5,93% DJIA 25469,23 +0,32% Nasdaq 7274,44 +1,02%
Телеканал CNN подал в суд на Трампа
Лента новостей
УПЦ разорвала евхаристическое общение с Константинополем 19:27, Политика Меркель поддержала идею Макрона создать единую европейскую армию 19:24, Политика С Навального сняли запрет на выезд за границу 19:23, Политика УПЦ МП отказалась присоединяться к автокефальной церкви на Украине 19:18, Общество Цена барреля Brent упала на $3,5 и потянула вниз курс рубля 19:11, Экономика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 19:01, РБК и Mastercard Дело об убийстве Талькова возобновили из-за изменений в законе 18:59, Общество Фирма Абрамовича потребовала сменить совет директоров «Трансконтейнера» 18:40, Бизнес «Победа» подала в суд на разработчика своей новой бизнес-стратегии 18:37, Бизнес Владимир Пучков вернулся в МЧС 18:30, Общество Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 18:23, РБК и Экспострой на Нахимовском Глава Ripple объяснил необходимость регулирования криптовалют 18:23, Крипто Эксперты оценили вероятность санкций США против российской нефти 18:19, Экономика Московские водители получили десятки тысяч штрафов за стоп-линию 18:17, Авто The New Times за четыре дня собрал 25 млн руб. для выплаты штрафа 18:11, Технологии и медиа Чиновник из администрации Воробьева возглавит Мособлизбирком 18:01, Политика Экс-премьер Македонии сбежал в Венгрию и попросил политическое убежище 18:00, Политика Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 17:58, РБК и Volkswagen Разработчик стратегии «Победы» станет топ-менеджером «Аэрофлота» 17:57, Бизнес Forbes включил троих россиян в рейтинг успешных бизнесменов моложе 30 лет 17:52, Бизнес Адвокат Кокорина подал в Мосгорсуд жалобу на арест футболиста 17:50, Общество РАН попросила ₽1 млрд на создание базы вузов и популяризацию науки 17:37, Общество МЭА спрогнозировало существенный дефицит нефти к середине 2020-х 17:35, Экономика Игра: виртуальное путешествие с друзьями за границу 17:30, РБК и Билайн Успех ЦСКА и перспективы Кононова в «Спартаке»: обзор спортивных событий 17:29, Спорт Подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной задержан в Тбилиси 17:27, Общество Росавиация назвала лидирующие по задержкам рейсов авиакомпании 17:24, Общество Я тебе, ты мне: что россияне продают друг другу и сколько это стоит 17:21, Потребрынок 
Телеканал CNN подал в суд на Трампа
Политика, 19:59
0
Телеканал CNN подал в суд на Трампа
В своем иске CNN требует от президента США и других членов его команды восстановить аккредитацию своего корреспондента в Белом доме
Дональд Трамп и корреспондент CNN Джим Акоста (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский телеканал CNN подал иск в окружной суд США в Вашингтоне против президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников. Сообщение об этом размещено на сайте CNN. Телеканал требует восстановить аккредитацию в Белом доме для своего корреспондента Джима Акосты.

По мнению CNN, лишив Акосту аккредитации, Трамп и его команда нарушили первую и пятую поправки к Конституции США. Первая поправка гарантирует свободу слова и свободу прессы, пятая гласит, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбирательство, не должно привлекаться к ответственности дважды за одно и то же нарушение и не должно принуждаться свидетельствовать против себя.

Трамп заявил о своем скептическом отношении к «фейковым новостям»
Политика

Аккредитация Акосты была приостановлена в минувшую среду, тогда ему отказали в проходе на территорию Белого дома. На пресс-конференции пресс-секретарь президента Сара Сандерс объяснила, что это сделано потому, что Акоста на предыдущей пресс-конференции вел себя неподобающим образом. CNN и другие журналисты не согласились с этим объяснением и заявили, что аккредитацию Акосты следует восстановить.

Среди ответчиков по иску помимо Трампа значатся пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, помощник президента по коммуникациям Билл Шин и другие.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: CNN , Дональд Трамп , Белый дом
Главное
Эксперты оценили вероятность санкций США против российской нефти Экономика
Материалы по теме
Суд отклонил иск порноактрисы против Трампа о клевете Общество
Суд отложил рассмотрение иска порноактрисы против Трампа Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter