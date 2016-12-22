Телеканал CNN подал в суд на Трампа

В своем иске CNN требует от президента США и других членов его команды восстановить аккредитацию своего корреспондента в Белом доме

Дональд Трамп и корреспондент CNN Джим Акоста (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

Американский телеканал CNN подал иск в окружной суд США в Вашингтоне против президента США Дональда Трампа и нескольких его помощников. Сообщение об этом размещено на сайте CNN. Телеканал требует восстановить аккредитацию в Белом доме для своего корреспондента Джима Акосты.

По мнению CNN, лишив Акосту аккредитации, Трамп и его команда нарушили первую и пятую поправки к Конституции США. Первая поправка гарантирует свободу слова и свободу прессы, пятая гласит, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбирательство, не должно привлекаться к ответственности дважды за одно и то же нарушение и не должно принуждаться свидетельствовать против себя.

Аккредитация Акосты была приостановлена в минувшую среду, тогда ему отказали в проходе на территорию Белого дома. На пресс-конференции пресс-секретарь президента Сара Сандерс объяснила, что это сделано потому, что Акоста на предыдущей пресс-конференции вел себя неподобающим образом. CNN и другие журналисты не согласились с этим объяснением и заявили, что аккредитацию Акосты следует восстановить.

Среди ответчиков по иску помимо Трампа значатся пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, помощник президента по коммуникациям Билл Шин и другие.