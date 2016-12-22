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ФСИН рассказала о состоянии здоровья Сенцова
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ФСИН рассказала о состоянии здоровья Сенцова
Общество, 16:20
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ФСИН рассказала о состоянии здоровья Сенцова

Состояние здоровья отбывающего наказание режиссера Олега Сенцова удовлетворительное. Об этом сообщили РБК в пресс-бюро ФСИН России.

По словам заместителя директора службы Валерия Максименко, Сенцов следует рекомендациям врачей, что положительно влияет на его реабилитацию. Так, он менее чем за месяц вернулся к своему первоначальному весу.

Также Сенцов пишет несколько книг и пьесу, в которых главной темой стали семейные отношения. В настоящий момент он поддерживает контакты с деятелями искусств, с которыми обсуждает возможную постановку пьесы.

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Общество

В 2015 году Сенцов был осужден в России на 20 лет тюремного заключения по делу о подготовке терактов в Крыму. В мае 2018-го он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его отказ от пищи продлился 145 дней, он потерял 20 кг.

26 октября украинский телеканал опубликовал завещание Сенцова, согласно которому после его смерти право на экранизацию фильмов по его сценариям передаются режиссеру Евгении Врадий.

Теги: УФСИН , состояние здоровья , Олег Сенцов
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