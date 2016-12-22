Матвиенко пришла на заседание Совфеда в гипсе

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко получила спортивную травму ноги, ей наложили гипс. Об этом она рассказала, открывая в Совфеде встречу с главой Минздрава Вероникой Скворцовой, сообщает «Интерфакс».

«Недели три потерпите меня в таком состоянии», — добавила Матвиенко.

В августе СМИ сообщили о «пропаже» премьер-министра России Дмитрия Медведева. Он отсутствовал около девяти дней, публичные мероприятия с ним были отменены. Позднее пресс-служба кабмина пояснила, что премьер получил травму во время занятий спортом. 28 августа премьер впервые после отсутствия провел рабочую встречу.