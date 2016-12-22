Появились первые фотографии Медведева после «пропажи» из-за травмы

Публичные мероприятия с участием главы правительства были отменены, после того как Дмитрий Медведев получил травму во время спортивной тренировки. В конце августа премьер-министр встретился с губернатором Нижегородской области

Дмитрий Медведев и Глеб Никитин (слева направо). 28 августа 2018 года (Фото: Александр Астафьев / ТАСС)

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые, после того как получил спортивную травму, поприсутствовал на рабочей встрече. Он провел переговоры с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщается на сайте правительства. Также об этом свидетельствуют фотографии, которые опубликованы в фотобанках агентств «РИА Новости» и ТАСС.

В первую очередь в ходе переговоров Медведев поинтересовался у Никитина подготовкой в регионе к новому учебному году. «Примерно 327 тыс. детей у нас готовы начать учебу. Если говорить о решаемых проблемах, о том, чем мы сейчас занимаемся, то это, во-первых, сокращение обучающихся во вторую смену». — рассказал ему исполняющий обязанности губернатора.

Также Медведеву он сообщил о том, что за последние годы в области было введено 14,4 тыс. дополнительных мест в детских садах.​ «В соответствии с утвержденной программой планируется построить еще 27 детских садов на 3545 мест», — заметил Никитин. «Я думаю, это правильная программа, когда комбинируются и ясельные группы, и неясельные, потому что это и экономнее, и чаще удобнее родителям», — отреагировал на это председатель правительства.​

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На прошлой неделе СМИ сообщили о «пропаже» главы правительства, которого, по их данным, «не видели уже девять дней». Tак, издание «Проект» сообщало, что было отменено «много важных мероприятий», запланированных в графике Медведева.

Фото: Александр Астафьев / ТАСС

Позже в пресс-службе кабинета министров отсутствие премьера объяснили его травмой, полученной во время занятий спортом. Это не позволяет главе правительства проводить публичные мероприятия, пояснили тогда в пресс-службе.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также сообщил журналистам, что президент Владимир Путин находится в постоянном контакте с Медведевым «вне зависимости от их (президента и премьера. — РБК) местоположения». «Суть самой работы предусматривает постоянный рабочий контакт и главы государства, и председателя правительства», — добавил Песков.