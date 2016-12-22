Умер муж Валентины Матвиенко

Умер Владимир Матвиенко, супруг спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии Александра Лукашенко, который выразил соболезнования спикеру Совфеда в ходе телефонного разговора.

Источник РБК в аппарате Совфеда подтвердил эту информацию. «Так и есть», — сказал он. «Он же в инвалидной коляске [передвигался]. Владимир Васильевич чувствовал себя все хуже в последнее время», — рассказал другой собеседник РБК в верхней палате. В пресс-службе Совфеда РБК подтвердили факт смерти Владимира Матвиенко.

По данным ТАСС, Владимир Матвиенко был полковником медицинской службы в отставке. У супругов есть сын.