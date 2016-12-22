Глава Роскомнадзора назвал анонимность маркетинговой уловкой мессенджеров

Анонимность, которую предлагают мессенджеры, является не более чем маркетинговой уловкой. Об этом написал глава Роскомнадзора Александр Жаров в авторской колонке для ТАСС.

Комментируя новые правила идентификации пользователей мессенджеров, Жаров отметил, что анонимность, которую юзер сохранял при подключении к мессенджеру, была «мнимой».

Так, он пояснил, что несмотря на то что ранее от пользователя требовалось только скачать приложение и авторизоваться с помощью полученного СМС-кода, требование мессенджера разрешить доступ к контактам позволяло администрации идентифицировать пользователя.​

«Присутствуя в записной книжке чьего-то смартфона, вы уже идентифицированы администрацией мессенджера, хотите вы того или нет», — добавил Жаров.

По словам главы Роскомнадзора, администрация мессенджера при этом не несла ответственности за безопасность личных данных пользователей.

Ранее, 6 ноября, глава правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об идентификации пользователей мессенджеров по личному номеру телефона. Таким образом, в течение 20 минут мессенджеры будут проверять информацию о пользователе, которую им предоставит сотовый оператор. В случае, если данные окажутся недостоверными, идентификация не будет считаться пройденной.

Жаров отметил, что это нововведение позволит создать «безопасную коммуникационную среду» для граждан.