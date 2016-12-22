Новак заявил о недопущении дефицита бензина в Крыму

Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что министерство не допустит дефицита топлива в Крыму, передает корреспондент РБК.

«Что касается Крыма, то мы следим, чтобы Крым своевременно обеспечивался нефтепродуктами. А механизм обеспечения, как это будет, это уже не суть важно», — сказал он.

Новак отметил, что уход суррогата с рынка является позитивным моментом. По его словам, поставки дизеля увеличили на 10%, что означает, что в регионы и на АЗС поступает более качественный дизель.

Он подчеркнул, что Минэнерго и ФАС ежедневно следят за тем, чтобы не было дефицита. По словам министра, ситуация стабилизировалась по сравнению с октябрем. После подписания соглашения, нефтяные компании увеличили поставки нефтепродуктов и снизили цены. Новак отметил, что благоприятные условия также создает снижение мировых цен на нефть.

«Роснефть» 15 и 16 ноября остановила продажу на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже бензина и дизтоплива. Впоследствии газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на источники, что компания вернется к их продаже. Пресс-секретарь «Роснефти» заявил, что у компании «нет обязательств по ежедневной продаже топлива на бирже». При этом глава Крыма Сергей Аксенов написал письмо вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором рассказал о риске дефицита бензина в республике и попросил рассмотреть возможность заключать внебиржевые контракты на топливо.

Десять нефтяных компаний подписали соглашение о заморозке цен на бензин. Впоследствии Козак заявлял, что в России не может быть дефицита бензина на заправках.