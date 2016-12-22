Биржа без «Роснефти»: что будет с топливным рынком

Телеканал Газета Журнал РБК+ Quote Авто Спорт Недвижимость Стиль Крипто Отрасли Исследования Продажа бизнеса Франшизы Конференции Премия РБК 2018 Премия РБК СПб 2018 C-News
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 66,07 0,17 EUR Бирж. 75,41 0,73 Brent 68,08 1,60% USD Нал. 67,05 64,93 EUR Нал. 76,40 74,15 USD ЦБ 65,99 -0,62 EUR ЦБ 74,90 -0,63 EUR/USD 1,1416 0,0088 BTC/USD Бирж. 5 523,19 -44,81 IMOEX 2 372,67 -0,37% RTSI 1 134,93 0,34% DJIA 25 358,48 0,26% Nasdaq 7 218,94 -0,56%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Отрасли
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
C-News
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Lockheed Martin $420 (+39,97%) прогноз CFRA к 24.04.19 Купить
Alphabet $1 350 (+28,32%) прогноз Deutsche Bank к 26.10.19 Купить
Евро/Доллар $1,1 (-2,9%) прогноз UBS к 13.02.19 Купить
Frontier $4 (+2,83%) прогноз Barclays Capital к 13.11.19 Купить
BRENT $72 (+1,39%) прогноз UBS к 31.12.20
Lockheed Martin $420 (+39,97%) прогноз CFRA к 24.04.19 Купить
Alphabet $1 350 (+28,32%) прогноз Deutsche Bank к 26.10.19 Купить
Евро/Доллар $1,1 (-2,9%) прогноз UBS к 13.02.19 Купить
Frontier $4 (+2,83%) прогноз Barclays Capital к 13.11.19 Купить
BRENT $72 (+1,39%) прогноз UBS к 31.12.20
Лента новостей
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 65,99 (-0,62) Quote, 12:51
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 74,9 (-0,63) Quote, 12:51
Загитова выиграла короткую программу Гран-при России с рекордом мира Спорт, 21:37 Ракету-носитель «Союз-ФГ» запустили с Байконура впервые после аварии Технологии и медиа, 21:36 МИД Финляндии вызвал посла России из-за скандала с глушением сигнала GPS Политика, 21:33 Enel: как преобразился бизнес крупнейшей энергетической компании РБК и Schneider Electric, 21:32 Россия назвала резолюцию ООН о правах человека в Сирии «ядовитой» Политика, 21:18 Евкурова и Кадырова вызвали в КС по делу о границе между республиками Общество, 21:15 Воздушно-десантные войска решили усилить авиацией Общество, 21:12 Российские фигуристы побили мировой рекорд на этапе Гран-при в Москве Спорт, 21:04 Биржа без «Роснефти»: что будет с топливным рынком Бизнес, 20:53 Борт British Airways из Москвы в Лондон экстренно приземлился в Берлине Общество, 20:48 Мэй нашла замену ушедшему министру по Brexit Политика, 20:40 Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить РБК и Volkswagen, 20:30 Признавшийся в хищениях экс-владелец «Портсмута» пожаловался на угрозы Общество, 20:21 Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-вице-президента «Росгосстраха» Общество, 20:17
Бизнес , 20:53
0
Биржа без «Роснефти»: что будет с топливным рынком
«Роснефть» в одностороннем порядке прекратила торги топливом на бирже, в пятницу это привело к росту цен на бензин и дизельное топливо. РБК разобрался, чем демарш компании грозит рынку и самой «Роснефти»
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

«Роснефть» на два дня — 15 и 16 ноября — остановила продажу бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, следует из данных торгов.

16 ноября объем торгов составил 72,783 тыс. т. Это на 15% меньше, чем 14 ноября, когда «Роснефть» еще участвовала в них. 15 ноября из-за ухода «Роснефти» с биржи объем сделок упал на 19%, до 69,106 тыс. т нефтепродуктов.

16 ноября выросли цены на все виды топлива: бензин АИ-92 подорожал на 2,28%, до 49,702 тыс. руб. за 1 т, АИ-95 — на 1,5%, до 52,805 тыс. руб. за 1 т, а зимний дизель — на 2,63%, до 55,892 тыс. руб. за 1 т.

Экономика
Сечин объяснил высокие цены на бензин политикой независимых АЗС

Причина роста цен — уход с биржи «Роснефти», утверждает президент Независимого топливного союза (объединяет независимые сети АЗС и трейдеров) Павел Баженов. Теоретически цены на бирже должны были просесть: экспортная альтернатива (стоимость топлива за рубежом за вычетом транспортных расходов и пошлин) упала, начинается низкий сезон, замечает он.

Нефтяники и правительство в ноябре договорились заморозить цены до конца года, соглашение предусматривает фиксацию только мелкооптовых и розничных цен, о бирже речи не шло. Нефтяники также просили разрешения прекратить поставки на биржу, но решение об этом так и не было принято.

Представитель «Роснефти» в пятницу от комментариев отказался. Накануне, 15 ноября, когда «Роснефть» приостановила поставки топлива, ее представитель Михаил Леонтьев сказал РБК, что решение полностью уйти с биржи не принималось. «Компания хотела бы торговать на бирже, а не на квазибирже, где большинство сделок договорные. Мы хотим добиться прозрачности сделок и рыночного ценообразования», — пояснил он.

Чем демарш «Роснефти» грозит рынку

Если «Роснефть» не вернется на биржу, через день-два в некоторых регионах возникнет дефицит топлива, утверждает Павел Баженов. В Восточной Сибири и на Дальнем Востоке владельцы независимых заправок могли покупать топливо только на базисах «Роснефти». Если компания не возобновит продажи, нефтепродукты придется везти, например, с Омского НПЗ «Газпром нефти», что приведет к росту цен в рознице.

Все не так просто, на цены влияет множество факторов: «Роснефть» может увеличить поставки мелким оптом, а также увеличить реализацию через сеть собственных заправок, говорит аналитик Reuters Максим Назаров.

Теоретически «Роснефть» может направить объемы, которые раньше продавала через биржу, на экспорт. Но дефицит на внутреннем рынке не возникнет: по соглашению с правительством все компании в любом случае должны увеличить внутренние поставки топлива на 3%.

Бизнес
ФАС предупредила АЗС в Забайкалье о необходимости снизить цены

Топливо в Восточную Сибирь поставляется не только с Ачинского НПЗ и Ангарской НХК «Роснефти», но и с заводов «Газпрома» и «Газпром нефти» в Сургуте, Салавате и Омске, и это значительные объемы, объясняет аналитик. Например, Ангарская НХК продает на бирже всего около 240 т бензина в сутки, а Омский НПЗ — 1200–1300 т в сутки. Топливо с Омского НПЗ «Газпром нефти» можно увезти и в Амурскую область, где расположен Комсомольский НПЗ «Роснефти». Транспортировка не слишком повлияет на цену: тонна бензина с Омского НПЗ стоит примерно 48 тыс. руб., а с Комсомольского — 56 тыс. руб., объясняет он.

Какими могут быть последствия для «Роснефти»

Согласно совместному приказу ФАС и Минэнерго, крупнейшие нефтяные компании обязаны продавать на бирже не менее 10% производства бензина и авиакеросина и 5% дизельного топлива. Согласно постановлению правительства от 11 октября 2012 года, продажи должны осуществляться равномерно и регулярно в течение месяца. «Продавец распределяет годовые объемы реализации нефти и (или) нефтепродуктов на биржевых торгах по каждому виду соответствующего биржевого товара, реализуемого им и (или) его агентом на биржевых торгах, по месяцам календарного года <...>, равномерно по дням и торговым сессиям в соответствующем месяце», — говорится в постановлении.

Бизнес
Торг неуместен: почему «Роснефть» остановила продажу бензина на бирже

16 ноября представитель ФАС не стал комментировать решение «Роснефти» приостановить поставки топлива на биржу и возможные предписания в связи с этим. ФАС готовит предписание «Роснефти» в связи с остановкой торгов на бирже, сообщил ТАСС источник, знакомый с обсуждениями в ведомстве. Официально в ФАС информацию агентства не комментируют.

ФАС может трактовать неисполнение совместного приказа как нарушение антимонопольного законодательства, считает председатель коллегии адвокатов «Старинский, Корчаго и партнеры» Евгений Корчаго. Вряд ли ФАС сразу выпишет компании штраф, вероятнее всего, служба начнет с предписания о необходимости прекратить нарушение, рассуждает юрист. А если «Роснефть» не выполнит предписание, ФАС может вынести решение об оборотном штрафе, который составляет несколько процентов от оборота компании, а это уже серьезные санкции, заключает Корчаго.

По мнению партнера компании «НАФКО-Консультанты» Ирины Мостовой, у ФАС есть основания выдать предупреждение или предписание устранить нарушение, признаки которого усматриваются в действиях «Роснефти», занимающей доминирующее положение на рынке нефтепродуктов. В принципе «Роснефть» может ждать многомиллиардный оборотный штраф за злоупотребление доминирующим положением и изъятие товара из обращения, приведших к повышению цен на рынке, полагает эксперт. Такие штрафы в отношении крупнейших компаний добывающего сектора за аналогичные нарушения назначаются часто.

Автор: Алина Фадеева
Теги: цены на бензин, АЗС, Игорь Сечин
Следующая главная новость
Материалы по теме
Торг неуместен: почему «Роснефть» остановила продажу бензина на бирже
Бизнес
Козак исключил дефицит бензина на российских АЗС
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter