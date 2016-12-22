ВМС Аргентины опубликовали фото затонувшей в 2017 году подлодки San Juan

Военно-морские силы Аргентины опубликовали фотографии затонувшей в 2017 году подводной лодки San Juan, которую нашли в субботу. Об этом сообщается в аккаунте в Twitter ВМС страны.

ВМС отмечают, что подлодку нашли на глубине приблизительно 900 м. На этой фотографии изображен жилой отсек, где находятся батареи, все системы и оборудование, которое есть у субмарины.

Согласно сообщению, на этих фотографиях «определены другие части подводной лодки меньших размеров и форм, совпадающие с носовой и кормовой секциями».

В субботу, 17 ноября, ВМС Аргентины объявили, что обнаружили подлодку San Juan («Сан Хуан»), которая пропала 15 ноября 2017 года. На ней находились 44 моряка. Поисково-спасательную операцию проводила американская компания Ocean Infinity с использованием дистанционно управляемого аппарата.

Министр обороны Аргентины Оскар Агуад рассказал, что подлодка пострадала в результате взрыва. 18 ноября президент страны Маурисио Макри объявил трехдневный траур по погибшим морякам.