Президент Аргентины объявил траур после обнаружения затонувшей подлодки

Президент Аргентины Маурисио Макри объявил трехдневный траур после обнаружения исчезнувшей год назад подлодки San Juan, на борту которой находились 44 члена экипажа, сообщает La Nacion.

По словам Макри, самопожертвование погибших моряков во имя родины должно вдохновлять всех аргентинцев. Он подчеркнул, что погибшие показали «бесценный пример» для жителей страны. «В память о них мы объявим трехдневный национальный траур», — добавил президент.

Кроме того, Макри заявил, что 366 дней, в течение которых искали подлодку, были очень трудными для всей Аргентины и в особенности для членов семей погибших моряков.

Подводная лодка аргентинских ВМС San Juan перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Последний раз ее местоположение зафиксировали в 432 км от побережья Аргентины, когда она переходила из порта Ушуая в порт Мар-дель-Плата. Экипаж подлодки составляли 44 человека. 23 ноября для поиска субмарины​ Минобороны России направило судно «Янтарь», которое прекратило поисковые работы 3 апреля 2018 года.

17 ноября ВМС Аргентины сообщили об обнаружении исчезнувшей год назад подлодки. Субмарина была найдена на глубине 800 м. При этом аргентинские власти заявили, что у них нет необходимого оборудования для того, чтобы поднять подлодку со дна.