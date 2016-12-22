Нетаньяху вступил в должность министра обороны Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в должность министра обороны страны. Об этом говорится в сообщении на официальной странице в Facebook главы кабмина.

«Сегодня занял пост министра обороны, чтобы мы победили наших врагов», — следует из сообщения.

Предыдущий глава военного ведомства Авигдор Либерман заявил о своей отставке 14 ноября. Это решение вступило в силу через 48 часов. Свой шаг Либерман объяснил протестом против заключения перемирия между израильской армией и боевиками ХАМАС в Секторе Газа после нескольких дней ожесточенных столкновений. Министр назвал это «капитуляцией перед террором».

Ситуация в Секторе Газа в очередной раз обострилась 11 ноября после того. как израильский спецназ провел там рейд и убил в пригороде Газы Хан-Юнис семь палестинцев, в том числе Нурэддин Салям Барак, один из командиров военного крыла организации — бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам». Позже стало известно о гибели израильского подполковника. ХАМАС ответил массированными ракетными обстрелами израильской территории, которые, в свою очередь, вызвали сотни ударов ВВС Израиля по инфраструктуре группировки. Премьер-министру Биньямину Нетаньяху пришлось срочно прервать визит во Францию и возвратиться в Тель-Авив. 13 ноября было принято решение о перемирии, несмотря на протест Либермана и еще трех министров, один из которых также ушел в отставку.