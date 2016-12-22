Министр обороны Израиля Либерман объявил об отставке

Израильский министр обороны Авигдор Либерман заявил о том, что он уходит из консервативного коалиционного правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Свою отставку он объяснил «протестом против перемирия в Газе», передает Reuters. Решение Либерман озвучил на специальной пресс-конференции.
«Я здесь, чтобы объявить о своей отставке в качестве министра обороны Израиля», — сказал глава ведомства.
Накануне он выступил против соглашения правительства Израиля с палестинским исламистским движением ХАМАС о прекращении боевых действий в секторе Газа. Подобные действия он назвал «капитуляцией перед террором». «Других слов для этого нет. Мы покупаем краткосрочное спокойствие для долгосрочного вреда безопасности», — подчеркнул министр.
После объявления о своем уходе Либерман, как передает Times of Israel, призвал местные власти распустить правительство и провести в стране новые выборы.
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