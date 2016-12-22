МЧС проверит ТЦ после видео с закрытыми дверями при пожарной тревоге

Сотрудник службы госпожнадзора посетит с внеплановой проверкой торговый центр в Нижнем Новгороде, посетители которого выложили видео, где несколько человек ломают раздвижную дверь во время пожарной тревоги. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональное ГУ МЧС.
В ведомстве заявили, что сотрудник службы «найдет эти двери и все еще раз проверит, чтобы прояснить этот вопрос до конца». В МЧС указали, что по правилам пожарной безопасности раздвижная дверь не может быть путем эвакуации. «Раздвижная дверь всегда дублируется находящейся рядом обыкновенной распашной дверью, которая в обычное время может быть закрыта, но при срабатывании автоматической пожарной сигнализации автоматически открывается», — пояснили в МЧС. Там также предположили, что люди пытались открыть раздвижную дверь из-за паники.
Накануне в торговом центре в Нижнем Новгороде сработала пожарная сигнализация. После обследования здания пожарные не обнаружили возгорания. Из торгового центра были эвакуированы около 500 человек. «Нижегородская правда» уточняет, что инцидент произошел в ТЦ «Небо».