В Якутске произошел пожар в ТЦ «Сахаэкспоцентр»

В Якутске в торговом центре «Сахаэкспоцентр» произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).

В ведомстве уточнили, что загоревшееся здание находится на ул. Ярославского. Первое пожарное подразделение прибыло на место спустя пять минут после поступления вызова. Было установлено, что горит ​бутик на третьем этаже. Общая площадь пожара составила 60 кв. м.

Из здания эвакуировали 120 человек. Погибших и пострадавших нет.

В 20:00 по местному времени (14:00 мск) пожар был полностью ликвидирован. В тушении принимали участие 51 человек и 13 единиц техники. В пресс-службе уточнили, что причина и виновник пожара устанавливаются.

По данным ysia.ru, здание торгового центра было введено в эксплуатацию в ноябре 2017 года. В мае деятельность «Сахаэкспоцентра» была приостановлена из-за нарушения норм противопожарной безопасности. По решению суда обеспечительные меры были отменены, позднее в том же месяце ТЦ возобновил работу.

В августе в подмосковных Котельниках загорелся ТЦ «Юг». Площадь пожара составила 700 кв. м. Для его тушения пришлось задействовать более 60 человек и пожарный вертолет. В результате инцидента никто не пострадал.