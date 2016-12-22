В Якутске произошел пожар в ТЦ «Сахаэкспоцентр»

В Якутске в торговом центре «Сахаэкспоцентр» произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).
В ведомстве уточнили, что загоревшееся здание находится на ул. Ярославского. Первое пожарное подразделение прибыло на место спустя пять минут после поступления вызова. Было установлено, что горит бутик на третьем этаже. Общая площадь пожара составила 60 кв. м.
Из здания эвакуировали 120 человек. Погибших и пострадавших нет.
В 20:00 по местному времени (14:00 мск) пожар был полностью ликвидирован. В тушении принимали участие 51 человек и 13 единиц техники. В пресс-службе уточнили, что причина и виновник пожара устанавливаются.
По данным ysia.ru, здание торгового центра было введено в эксплуатацию в ноябре 2017 года. В мае деятельность «Сахаэкспоцентра» была приостановлена из-за нарушения норм противопожарной безопасности. По решению суда обеспечительные меры были отменены, позднее в том же месяце ТЦ возобновил работу.
В августе в подмосковных Котельниках загорелся ТЦ «Юг». Площадь пожара составила 700 кв. м. Для его тушения пришлось задействовать более 60 человек и пожарный вертолет. В результате инцидента никто не пострадал.