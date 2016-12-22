В Екатеринбурге эвакуировали 1 тыс. человек из ТЦ из-за задымления
Общество, 12:06
0
В Екатеринбурге эвакуировали 1 тыс. человек из ТЦ из-за задымления
Из торгово-развлекательного центра на улице 8 марта в Екатеринбурге около тысячи человек были эвакуированы из-за задымления. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Свердловской области.
Как отмечается, прибывшие на место пожарные установили, что задымление произошло в результате пригорание пищи на плите на кухне в одном из корнеров. В результате инцидента никто не пострадал, ТРЦ возобновил работу.
На улице 8 марта расположен ТЦ «Мегаполис».
По данным E1.ru, источником дыма была печь для приготовления курицы гриль.
В конце июня в Самаре из торгового центра «Империя-2» эвакуировали 500 человек. Причиной стало короткое замыкание, возгорания не последовало.