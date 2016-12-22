В Нижегородской области эвакуировали базу отдыха из-за пожара
Общество, 08:44
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В Нижегородской области эвакуировали базу отдыха из-за пожара
Спасатели эвакуировали с горящей базы отдыха в Нижегородской области 32 человек, в том числе 14 детей, еще один человек пропал без вести. Причина пожара устанавливается, сообщает областной главк МЧС России.
Пожар возник на базе отдыха в деревне Соболиха Городецкого района.
Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 04:25 мск, в 05:47 пожар локализовали на площади 180 кв. м, в 07:49 пожарные ликвидировали открытое горение.
Сейчас идут работы по разбору завалов, в ликвидации последствий пожара участвуют 32 человека и 12 единиц техники.