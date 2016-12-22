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Янукович пробудет в больнице около трех недель
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Янукович пробудет в больнице около трех недель
Общество, 15:24
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Янукович пробудет в больнице около трех недель

Экс-президент Украины Виктор Янукович будет находиться в больнице около трех недель. Об этом сообщает «112 Украина» со ссылкой на адвоката бывшего главы государства Александра Горошинского.

По словам защитника, Янукович не может двигаться. «Как говорят врачи, это тяжелая травма, он минимум 21 день будет (находиться на больничной койке. — РБК)», — пояснил Горошинский. Он добавил, что соответствующие документы будут предоставлены суду, где Янукович должен был выступить по делу о госизмене.

Януковича госпитализировали в Москве в НИИ им. Склифосовского
Общество

Ранее стало известно, что экс-президент Украины поступил в НИИ им. Склифосовского в минувшую пятницу. Предположительно, он получил травмы позвоночника и колена. Януковича выписали после проведения осмотра. Его адвокат заявил, что экс-президент не сможет выступить в суде Киева из-за госпитализации.

На Украине Виктора Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве во введении агрессивной войны и действиях, целью которых является изменение государственной границы страны. Главная военная прокуратура Украины запросила для него 15 лет тюрьмы.

Теги: Виктор Янукович , болезнь
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