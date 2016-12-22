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Януковича госпитализировали в Москве в НИИ им. Склифосовского
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Януковича госпитализировали в Москве в НИИ им. Склифосовского
Общество, 09:42
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Януковича госпитализировали в Москве в НИИ им. Склифосовского
Экс-президент Украины Виктор Янукович в пятницу попал в НИИ им. Склифосовского. Предположительно, он получил травмы позвоночника и колена. В клинике утверждают, что он был выписан после осмотра
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Экс-президент Украины Виктор Янукович был госпитализирован в Москве с подозрением на травму позвоночника. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в НИИ им. Склифосовского. Информацию о госпитализации Януковича подтвердили РБК в больнице.

По данным газеты, в больницу Янукович был доставлен полностью обездвиженным. Информацию «Комсомольской правды» подтверждает источник телеканала «360». По словам собеседника телеканала, у пациента, доставленного в клинику скорой помощи, полностью совпадают паспортные данные с бывшим украинским лидером. Как утверждает источник, Янукович был госпитализирован еще в пятницу. В больницу его доставили примерно в 20:30 мск с кровоизлиянием в коленном суставе. В клинике Янукович пробыл около часа.

По данным «Комсомольской правды», медики также заподозрили у политика травму позвоночника. Предположительно, травму он получил во время игры в теннис. После его поступления в клинику в блоке больницы, куда попал Янукович, временно ограничили доступ посетителей, он был направлен в реанимацию, но позже его увезли в частную клинику.

В приемной НИИ скорой помощи им.  Склифосовского подтвердили РБК поступление в больницу Виктора Януковича. «Он уже отпущен. Обратился еще 16 ноября, в 20:00», — сказали в НИИ.

Виктор Янукович являлся премьером Украины с 2002 по 2005 год и с 2006 по 2007 год, на пост президента он впервые баллотировался после ухода Леонида Кучмы в 2004 году. По первоначальным данным ЦИК Украины, он опередил своего соперника, Виктора Ющенко, однако после массовых протестов был назначен третий тур, в котором Янукович проиграл. Однако в 2010 году Янукович все же смог добиться поста президента по итогам выборов. В 2014 году в результате Евромайдана, столкновений в Киеве и затяжного политического кризиса Янукович был отстранен от власти. 23 февраля он бежал в Крым, откуда он был эвакуирован в Россию. Уже с территории России он обратился к Владимиру Путину с просьбой «использовать Вооруженные силы Российской Федерации для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности, защиты населения Украины».

На Украине Януковича обвиняют в государственной измене, пособничестве в ведении агрессивной войны и умышленных действиях, совершенных с целью изменения территории и государственной границы Украины. Сторона обвинения запросила для него 15 лет лишения свободы.

Авторы: Георгий Тадтаев, Мария Кокорева.
Теги: Виктор Янукович
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