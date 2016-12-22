Янукович не выступит в суде Киева из-за госпитализации

Бывший президент Украины Виктор Янукович не выступит в суде Киева по делу о государственной измене из-за госпитализации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Александра Горошинского.

«Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован», — заявил он, добавив, что сторона защиты поставит вопрос о переносе его выступления с последним словом на другую дату.

Горошинский также отметил, что для организации выступления его подзащитного ему необходимо пройти регистрацию в России.

По словам адвоката, перед выступлением Януковича защита намерена подать ходатайство о допросе экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, у которого есть важная для данного дела информация.

В воскресенье, 18 ноября, стало известно, что бывший украинский лидер Виктор Янукович поступил в НИИ им. Склифосовского в минувшую пятницу. Предположительно, он получил травмы позвоночника и колена. В клинике сообщили, что его выписали после проведения осмотра.

На Украине Януковича обвиняют в госизмене, пособничестве в ведении агрессивной войны и действиях по изменению территориальной целостности Украины. Прокуратура запросила для него наказание в виде 15 лет лишения свободы.



