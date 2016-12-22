Прокуратура Украины попросила 15 лет тюрьмы для Януковича за госизмену

Главная военная прокуратура Украины попросила суд назначить 15 лет лишения свободы экс-президенту страны Виктору Януковичу по делу о госизмене. Об этом заявил прокурор Максим Крым во время судебных прений, передает телеканал «112 Украина».

«Прошу уважаемый суд Януковича Виктора Федоровича признать виновным в совершении инкриминируемых ему уголовных производств и назначить ему наказание в виде 15 лет лишения свободы», — заявил прокурор.

Выступление Крыма и его коллеги Руслана Кравченко вызвало возмущения со стороны защиты. Они выразили протест проведению прений и привлечению к делу госадвоката Юрия Рябовола.

Перед началом заседания между платными адвокатами Януковича и сотрудниками полиции произошла потасовка. Ее причиной стал отказ сотрудников органов правопорядка и охраны допустить частных защитников в зал суда.

Рассмотрение дела о госизмене в отношении Януковича украинский суд начал в прошлом году. Его обвиняют по ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ст. 27, ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) УК Украины.