Следователи установили личность устроившей самоподрыв в Грозном женщины
Общество, 14:43
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Следователи установили личность устроившей самоподрыв в Грозном женщины
Следователи установили личность женщины, устроившей самоподрыв возле полицейского КПП в Грозном. Об этом сообщается на сайте регионального следственного управления СК России.
Инцидент произошел в субботу, 17 ноября, в 16:00 по местному времени (совпадает с мск) в Старопромысловском районе Грозного. Женщина привела в действие неустановленное взрывное устройство недалеко от КПП № 21, когда полицейские попытались ее задержать.
«В результате взрыва 25-летняя женщина скончалась», — отмечается в сообщении ведомства. При этом никто из сотрудников полиции не пострадал.
По данному факту ранее СУСК по Чеченской Республике возбудило уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.