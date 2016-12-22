В СК прокомментировали подрыв у КПП в Грозном

Следователи устанавливают личность женщины, совершившей самоподрыв рядом с КПП в Старопромысловском районе Грозного, сообщили РБК в главном управлении Следственного комитета по Чечне.
«В настоящее время следователями СУ СК России по Чеченской Республике в составе следственной группы проводится осмотр места происшествия. Устанавливается личность погибшей женщины», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что взрыв произошел на улице Шоссейная в 75 м от КПП. В результате скончалась только женщина, активировавшая взрывное устройство. По данным телеканала «360» она была под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.
«Нет у нас такой информации», — заявили в пресс-службе ГУ МВД Дагестана на вопрос РБК, была ли совершившая самоподрыв женщина под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.