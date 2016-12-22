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Следователи возбудили дело после самоподрыва женщины в Грозном
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Следователи возбудили дело после самоподрыва женщины в Грозном
Общество, 11:30
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Следователи возбудили дело после самоподрыва женщины в Грозном

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после самоподрыва женщины возле КПП в Грозном. Об этом РБК сообщила пресс секретарь СУСК по Чеченской республике Марьям Налаева.

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают личность женщины и все обстоятельства инцидента. Также проводился осмотр места происшествия.

В СК прокомментировали подрыв у КПП в Грозном
Общество

Самоподрыв произошел 17 ноября в Старопромысловском районе Грозного. По данным полиции, женщина устроила взрыв в 75 м от контрольно-пропускного пункта.

В результате взрыва никто не пострадал, кроме самой женщины. Телеканал «360»
со ссылкой на представителя ГУ МВД по Чеченской Республике передавал, что женщина была под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму. 

Теги: следователи , Уголовное дело , самоподрыв , женщина , Грозный
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