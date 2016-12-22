Следователи возбудили дело после самоподрыва женщины в Грозном

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов после самоподрыва женщины возле КПП в Грозном. Об этом РБК сообщила пресс секретарь СУСК по Чеченской республике Марьям Налаева.

Ранее сообщалось, что следователи устанавливают личность женщины и все обстоятельства инцидента. Также проводился осмотр места происшествия.

Самоподрыв произошел 17 ноября в Старопромысловском районе Грозного. По данным полиции, женщина устроила взрыв в 75 м от контрольно-пропускного пункта.



В результате взрыва никто не пострадал, кроме самой женщины. Телеканал «360»

со ссылкой на представителя ГУ МВД по Чеченской Республике передавал, что женщина была под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.