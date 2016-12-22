ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,73 65,70 EUR Нал. 76,18 74,91 USD Бирж. 65,98 +0,08 EUR Бирж. 75,35 +0,67 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 5607,70 -60,44 IMOEX 2372,67 -0,37% RTSI 1134,93 +0,34% Brent 68,08 +1,60% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7250,08 -0,13%
В Грозном женщина устроила взрыв возле КПП
Лента новостей
В Петербурге арестовали попытавшегося сжечь школьницу подростка 19:02, Общество Аргентина рассказала о результатах обследования затонувшей подлодки 18:53, Политика Виновника столкновения автобуса с поездом в Саратовской области задержали 18:44, Общество Фигуристы Степанова и Букин выиграли Гран-при России с мировым рекордом 18:43, Спорт МИД Белоруссии ответил на претензии Пашиняна к Лукашенко 18:25, Политика Греф рассказал о росте трат россиян 18:04, Экономика В Грозном женщина устроила взрыв возле КПП 17:58, Общество Трамп ответил на статью NYT о его сомнениях в вице-президенте Майке Пенсе 17:55, Политика Остаться на плаву: как съездить в отпуск и не разориться 17:51, РБК и Мир В РПЦ предложили создать специальные резервации для террористов 17:38, Общество Мосгордума предложила запретить судимым работать в детских комнатах в ТЦ 17:22, Общество Протестующие во Франции попытались прорваться к Елисейскому дворцу 17:08, Политика В Ингушетии задержали участников акции на границе с Чечней 16:57, Общество 5 модных трендов этой осени 16:30, РБК Pink и KUPIVIP.RU В СК назвали виновного в ДТП с автобусом и поездом в Саратовской области 16:28, Общество Японский фигурист Ханю одержал победу на этапе серии Гран-при в Москве 16:17, Спорт Поставки газа по «Северному потоку» возобновили в полном объеме 16:00, Бизнес В Совфеде ответили на заявление госсекретаря США о помощи Украине 15:37, Политика МВД Британии ответило на сообщения о попытках ФСБ повлиять на выдачу виз 15:27, Общество Вера в надежность денег: почему нужно уходить от депозитов к инвестициям 14:59, РБК и FW Raiffeisen Клубы чемпионата Англии утвердили дату закрытия летнего трансферного окна 14:54, Спорт SANA сообщила о гибели 40 сирийцев при авиаударе США по Дейр-эз-Зору 14:51, Политика Лавров рассказал о попытках превратить Балканы в «плацдарм против России» 14:19, Политика Появилось снятое с беспилотника видео тушения пожара в Капотне 13:57, Общество Полина Киценко: «Здоровый образ жизни — счастливый путь к красоте» 13:47, РБК Стиль и Lancome В Ульяновске сотрудника полиции заподозрили в смертельном ДТП с пешеходом 13:34, Общество Четыре человека погибли в ДТП с поездом и автобусом в Саратовской области 13:08, Общество Компания-оператор сообщила об остановке подачи газа по «Северному потоку» 13:04, Бизнес
В Грозном женщина устроила взрыв возле КПП
Общество, 17:58
0
В Грозном женщина устроила взрыв возле КПП
В Грозном произошел взрыв. По предварительной информации, инцидент произошел рядом с КПП в северной части города
Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Женщина устроила взрыв в Старопромысловском районе Грозного, недалеко от контрольно-пропускного пункта, сообщает агентство «РИА Новости».

Телеканал «360» со ссылкой на ГУ МВД по Чеченской Республике, сообщает, что инцидент произошел на улице Шоссейная. Там указали, что до КПП женщина не дошла около 75 м. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет. Погибла лишь сама террористка.

Собеседник телеканала сообщил, что устроившая взрыв находилась под наблюдением дагестанского Центра по противодействию экстремизму.

Агентству «РИА Новости» врио главы МВД по Чеченской Республике Апти Алаудинов уточнил, что находившиеся на КПП правоохранители издалека посчитали поведение идущей женщины неадекватным и попросили ее предъявить документы. Уже после этого они увидели на ней самодельное взрывное устройство и открыли предупредительный огонь.

Автор: Артем Филипенок.
Главное
Умер певец Евгений Осин Общество
Материалы по теме
В Грозном госпитализировали 13 человек после отравления в кафе Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter