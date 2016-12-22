Пенс пообещал усилить давление США на Китай из-за торговой политики

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон может удвоить пошлины, введенные против Китая, если Пекин не изменит свою торговую политику. Об этом он сообщил на саммите АТЭС, передает Reuters.

«Мы приняли решительные меры для устранения нашего дисбаланса с Китаем. Мы установили тарифы на $250 млрд для китайских товаров и могли бы удвоить их. США не изменят свой курс, пока Китай не сменит свой», — сказал Пенс.

Ранее вице-президент США пригрозил Китаю холодной войной, если Пекин не поменяет свою мировую политику. При этом он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп желает урегулировать отношения с Китаем, но при условии, что в Пекине также внесут изменения в военную и экономическую политику.

Если же этого, не произойдет, то Вашингтон усилит давление на Китай, добавил Пенс, так как американская экономика «достаточно сильна, чтобы выдержать такую эскалацию, в то время как китайская экономика менее долговечна».

В 2018 году США неоднократно вводили торговые пошлины в отношении товаров из Китая на сумму более $250 млрд, Пекин предпринимал аналогичные шаги. Летом Трамп заявлял, что введет тарифы на весь импорт из Китая на $505 млрд. В ноябре Bloomberg выяснил, что Трамп планирует заключить торговую сделку с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.