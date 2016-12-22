ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,05 64,93 EUR Нал. 76,40 74,15 USD Бирж. 65,98 +0,08 EUR Бирж. 75,35 +0,67 USD ЦБ. 65,99 -0,62 EUR ЦБ. 74,90 -0,63 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 5582,90 -120,70 IMOEX 2372,67 -0,37% RTSI 1134,93 +0,34% Brent 68,08 +1,60% DJIA 25422,57 +0,51% Nasdaq 7250,08 -0,13%
Пенс пообещал усилить давление США на Китай из-за торговой политики
Лента новостей
ВМС Аргентины сообщили об обнаружении исчезнувшей год назад подлодки 08:11, Политика Костин понадеялся на урегулирование ситуации вокруг Давоса 07:54, Бизнес В рассылке зараженных писем от имени Госдепа обвинили российских хакеров 07:54, Политика Медведев призвал обновить ВТО без расшатывания ее принципов 07:37, Экономика Чек-лист: 5 лайфхаков для дома в сезон простуд 07:23, РБК и Philips Захарова назвала «фантазиями» расследование Bellingcat о влиянии ФСБ 07:11, Политика В Калифорнии число пропавших без вести из-за пожаров превысило 1 тыс. 06:37, Общество Мария Бутина отозвала из суда в США прошение о снятии с нее обвинений 06:08, Политика Россия нарастила свои вложения в гособлигации США 05:56, Экономика В США комитет по этике вынес порицание двум конгрессменам за харассмент 05:29, Политика Пашинян решил требовать объяснений от Лукашенко из-за слов об ОДКБ 04:50, Политика Мэй рассказала о помощи виски после долгих обсуждений Brexit с министрами 04:35, Политика Климкин рассказал о планах Киева укреплять военное сотрудничество с США 03:49, Политика Личный опыт: я живу в пентхаусе 03:22, РБК и Элитная недвижимость Помпео заявил о работе с Украиной над остановкой «Северного потока-2» 03:18, Политика WP узнала о выводах ЦРУ насчет заказчика убийства Хашкаджи 02:56, Политика Защитник рассказал о возбуждении пятого дела против активиста Мохнаткина 02:34, Общество «Альфа-групп» назвала себя жертвой вымогательства со стороны Маевского 02:11, Общество Посольство в Хельсинки подтвердило вызов посла в МИД Финляндии из-за GPS 02:01, Политика В Петербурге экс-ректора Аграрного вуза обвинили в хищении 36 млн руб. 01:38, Общество Посол в Минске заявил об отсутствии предложений по базам в Белоруссии 01:08, Общество NYT назвала Никки Хейли возможным кандидатом в вице-президенты США 01:07, Политика Сборная Голландии по футболу победила Францию в Лиге наций 00:43, Спорт Bloomberg узнал о планах Gett продать сервис онлайн-заказа такси 00:39, Бизнес Минюст США опроверг сообщения о попытке экстрадировать Гюлена 00:10, Политика Князь Монако впервые отреагировал на дело Рыболовлева 00:02, Бизнес Защита Бутиной начала переговоры с обвинением об урегулировании дела 16 ноя, 23:47, Политика В Раде заявили о «жесткой реакции» на возможное закрытие Азовского моря 16 ноя, 23:45, Политика
Пенс пообещал усилить давление США на Китай из-за торговой политики
Политика, 08:29
0
Пенс пообещал усилить давление США на Китай из-за торговой политики

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон может удвоить пошлины, введенные против Китая, если Пекин не изменит свою торговую политику. Об этом он сообщил на саммите АТЭС, передает Reuters.

«Мы приняли решительные меры для устранения нашего дисбаланса с Китаем. Мы установили тарифы на $250 млрд для китайских товаров и могли бы удвоить их. США не изменят свой курс, пока Китай не сменит свой», — сказал Пенс.

Ранее вице-президент США пригрозил Китаю холодной войной, если Пекин не поменяет свою мировую политику. При этом он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп желает урегулировать отношения с Китаем, но при условии, что в Пекине также внесут изменения в военную и экономическую политику.

Если же этого, не произойдет, то Вашингтон усилит давление на Китай, добавил Пенс, так как американская экономика «достаточно сильна, чтобы выдержать такую эскалацию, в то время как китайская экономика менее долговечна».

В 2018 году США неоднократно вводили торговые пошлины в отношении товаров из Китая на сумму более $250 млрд, Пекин предпринимал аналогичные шаги. Летом Трамп заявлял, что введет тарифы на весь импорт из Китая на $505 млрд. В ноябре Bloomberg выяснил, что Трамп планирует заключить торговую сделку с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите G20.

Теги: Майк Пенс , торговая война , Китай , ввозные пошлины
Главное
ВМС Аргентины сообщили об обнаружении исчезнувшей год назад подлодки Политика
Материалы по теме
Помпео заявил о нежелании вести с Китаем холодную войну Политика
Reuters сообщил о рекордном падении валютных резервов Китая за 1,5 года Финансы
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter