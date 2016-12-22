Пенс пригрозил Китаю холодной войной

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Китай должен кардинально изменить свою политику на мировой арене, если в Пекине хотят избежать холодной войны с Штатами. Об этом он заявил в интервью газете The Washington Post.

По его словам, президент США Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Китаем, при условии, что Пекин изменит свою экономическую и военную политику. Пенс добавил, что ситуация вокруг США и Китая будет во многом зависеть от Аргентины, где в конце ноября пройдет саммит G20, там же запланирована встреча Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

В случае, если Китай не пойдет на уступки, то США, по словам Пенса, готовы усилить политическое, экономическое и дипломатическое давление на Пекин. Вице-президент подчеркнул, что экономика США «достаточно сильна, чтобы выдержать такую эскалацию, в то время как китайская экономика менее долговечна».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что США не намерены вести холодную войну с Китаем. «Напротив, мы хотим обеспечить, чтобы Китай действовал ответственно и справедливо в поддержку безопасности и процветания наших стран», — отмечал Помпео.

США с начала 2018 года несколько раз вводили торговые пошлины против Китая на сумму более $250 млрд, в ответ в Пекине вводили аналогичные ограничения против Вашингтона. Во время последнего раунда Трамп пообещал ввести тарифы на весь китайский импорт на сумму $505 млрд. В начале ноября Bloomberg сообщал, что американский лидер намерен заключить торговую сделку с Си Цзиньпинем на саммите G20.