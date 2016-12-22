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Медведев назвал санкции миной замедленного действия под режимы ВТО
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Медведев назвал санкции миной замедленного действия под режимы ВТО
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Медведев назвал санкции миной замедленного действия под режимы ВТО

Санкции США расшатывают международный режим и закладывают мину замедленного действия под режимы ВТО. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, передает корреспондент РБК.

По его словам, Вашингтон вводит санкции в отношении России и Ирана, а также пошлины в отношении ЕС и Китая для того, чтобы решить внутриполитические задачи, связанные с выборами в конгресс. «Такое ощущение, что чем яростнее разгорается политическая борьба в США, тем с большим остервенением они плодят какие-то санкции в отношении самых разных, но в то же время суверенных участников международного сообщества», — отметил премьер.

Медведев подчеркнул, что это «очень плохо», так как расшатывает международный режим. «В настоящий момент, по сути, заложена мина замедленного действия под режимы ВТО», — добавил он.

США вывели из-под антииранских санкций восемь стран
Политика

5 ноября вступил в силу второй пакет санкций США против Ирана, ограничения затронули нефтяной, финансовый и транспортный сектора. Запрет на импорт иранской нефти не коснулся восьми государств, в том числе Китая, Южной Кореи и Турции. Они смогут закупать ограниченное количество иранской нефти в течение полугода. Постпред Ирана при ООН Голамали Хошру призвал международное сообщество ответить на введенные США против Тегерана санкции.

Теги: Дмитрий Медведев , Санкции
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