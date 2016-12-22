Помпео заявил о работе с Украиной над остановкой «Северного потока-2»

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты и Украины продолжать совместно работать над остановкой строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом он рассказал на встрече с главой МИД Украины Павлом Климкиным, сообщается на сайте американского Госдепа.

«Мы продолжим совместную работу, чтобы остановить проект «Северный поток-2», который подрывает экономическую и стратегическую безопасность Украины и рискует еще больше усугубить суверенитет европейских стран, которые зависят от российского газа», — сказал он.

В конце мая Помпео заявил о необходимости создать условия, при которых Россия не сможет использовать поставки энергоносителей в качестве инструмента давления на Европу. Однако в посольстве России в США заявили, что таким образом Вашингтон «навязывает свой неконкурентосопсобный сжиженный природный газ».

В июне президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Киев начал переговоры с партнерами из Евросоюза по остановке строительства газопровода «Северный поток-2». По его мнению, проект направлен на то, чтобы лишить Украину получаемых за транзит газа средств.

В ноябре посол США в Евросюзе Гордон Сондленд заявил, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции для блокировки строительства газопровода. Впоследствии глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен.