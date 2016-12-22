Миллер ответил на угрозы США остановить «Северный поток-2» санкциями

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен. Так он прокомментировал слова американского посла при ЕС Гордона Сондленда, заявившего, что у Вашингтона есть инструменты для заморозки его строительства, пишет «Коммерсантъ».

«Ну вы же все сами видите — 200 км уже построили. И остальное достроим», — сказал он.

Накануне Сондленд заявил, что США могут ввести новые санкции, чтобы помешать строительству «Северного потока-2». По его словам, Соединенные Штаты «еще не развернули полный набор инструментов, которые могли бы значительно подорвать, а может, и остановить проект». Глава Минэнерго США Рик Перри также заявил, что Вашингтон будет продолжать противодействовать реализации проекта и готов предложить помощь Украине. ​Президент Украины Петр Порошенко указал, что в ходе общения с главой американского Минэнерго была отмечена необходимость воспрепятствования строительству «Северного потока-2».

«Северный поток-2» пройдет через Балтийское море в территориальных водах России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. «Газпром» рассчитывает на независимость европейских потребителей от украинской газотранспортной системы.