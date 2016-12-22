США пригрозили остановить «Северный поток-2» новыми санкциями

Посол Соединенных Штатов при Европейском союзе Гордон Сондленд, выступая в Центре европейской политики (EPC) в Брюсселе, заявил, что США могут ввести новые санкции, чтобы попытаться заблокировать строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о том, сможет ли американский президент Дональд Трамп предпринять дальнейшие меры для пресечения строительства газопровода, который, по его мнению, сделает страны ЕС еще более зависимыми от России в сфере энергетики, Сондленд сказал: «Мы еще не развернули полный набор инструментов, которые могли бы значительно подорвать, а может, и остановить проект».

При этом посол добавил, что Вашингтон надеется на то, что руководство ЕС и власти всех входящих в него стран будут работать органично в этом вопросе, так как «зависимость от российской энергетики не является хорошей долгосрочной перспективой в геополитике».

«Если эта философия не будет принята и строительство «Северного потока» продолжится, тогда у президента будет возможность применить много других инструментов, которыми он располагает», — заключил Сондленд.

В начале ноября исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал стратегически невозможным остановить строительство «Северного потока-2». «Стратегическое видение [перспектив украинской ГТС] — оно простое, но оно не очень позитивное: будет построен «Северный поток-2». Очень большие шансы, что он будет построен. Есть и вероятность того, что его остановят, и мы над этим работаем, но это маловероятно», — сказал он.

«Северный поток-2» пройдет через Балтийское море в территориальных водах пяти стран — России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год. В случае реализации этого проекта «Газпром» рассчитывает на независимость европейских потребителей от украинской газотранспортной системы.