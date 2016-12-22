В Раде заявили о «жесткой реакции» на возможное закрытие Азовского моря

Представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что в случае закрытия Азовского моря для украинских судов «реакция будет жесткой». Об этом сообщает «Укринформ».

«Реакция Украины будет жесткой, мы имеем несколько исков о нарушении Российской Федерацией международной конвенции по морскому праву», -сказала она.

Луценко добавила, что страны должны пользоваться международной конвенцией, так как не были подписаны договоры о распределении использования вод Азовского моря. Она отметила, что Киев будет подавать иски в международные суды, а также последует реакция от Службы безопасности Украины (СБУ) и пограничников.

Накануне украинские пограничники рассказали о задержании 15 судов за посещение портов Крыма, а всего в поле зрения находятся 940 судов. Член Совета Федерации России Франц Клинцевич, состоящий в комитете по обороне и безопасности, назвал эту ситуацию беспределом и заявил, что Россия может «буквально в минуты» перекрыть Азовское море для украинских судов. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ситуация в море внимательно отслеживается. Он добавил, что «проверочные действия» в отношении украинских судов допустимы, а для защиты интересов мореплавателей могут применяться меры в соответствии с международным морским правом.