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МФЦ Москвы ответили на сообщение об утечке паспортных данных
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МФЦ Москвы ответили на сообщение об утечке паспортных данных
Общество, 10:42
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МФЦ Москвы ответили на сообщение об утечке паспортных данных
После публикации «Коммерсанта» о возможных утечках персональных данных из компьютеров общего пользования в центрах госуслуг ГБУ МФЦ опубликовало опровержение. Из него не ясно, какая информация не соответствует действительности
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

ГБУ МФЦ опубликовало официальное опровержение статьи в газете «Коммерсантъ», в которой утверждалось, что компьютеры общего пользования в многофункциональных центрах госуслуг могут стать источником утечки персональных данных жителей столицы. При этом в опровержении не указано, какая именно информация не соответствует действительности.

Газета написала, что на компьютерах общего пользования в «ряде МФЦ» хранятся копии документов пользователей, которые они забыли удалить после сканирования. По данным газеты, речь идет о копиях паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов, реквизитов счетов в банках и других охраняемых законом персональных данных.

«Хозяева документов, воспользовавшись общим компьютером, забыли удалить файлы, сотрудники МФЦ также не озаботились этим. Скан-копии любой желающий может скачать на внешний носитель (флешку) или же отправить себе по почте», — писала газета.

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Общество

В ответе ГБУ МФЦ говорится, что газета обращалась с запросом и получила комментарий. «Администраторы центров госуслуг Москвы, согласно внутренним правилам, раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров», — разъяснили изданию в ответе на запрос. В нем также говорилось, что «некоторые заявители при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные». «Мы в очередной раз настоятельно просим жителей внимательнее относиться к своим персональным данным и не оставлять важные документы на компьютерах общего пользования», — пояснили в МФЦ.

В опровержении также упоминается фраза из статьи о том, что сотрудники центров госуслуг «не озаботились» удалением оставленных заявителями файлов, при этом в МФЦ отметили, что запрос от издания на эту тему им не поступал.

Далее в МФЦ заявили, что зона электронных услуг образована в качестве дополнительного сервиса и являются участком общего пользования, а сотрудники центров госуслуг несут ответственность за безопасность персональных данных «непосредственно при предоставлении государственных услуг жителям».

В заключительном абзаце говорится, что ГБУ МФЦ Москвы работают с персональными данными в строгом соответствии с законом и другими нормативными актами. 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: МФЦ , персональные данные , опровержение
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