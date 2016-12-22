В МФЦ начали просить клиентов удалять файлы с общедоступных компьютеров

В центрах госуслуг в Москве клиентам начали напоминать о том, что нужно удалять свои личные данные с общедоступных компьютеров в МФЦ. Там, на рабочих столах и в папке «Корзина» можно было найти сканы паспортов и других документов

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

На компьютерах в МФЦ Москвы появились «наглядные напоминания» для пользователей о необходимости удалять свои личные данные с рабочего стола и из корзины, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, в напоминании содержится просьба удалять копии документов как с рабочего стола, так и из корзины «во избежание их попадания к третьим лицам». Также в нем содержится указание, что центры госуслуг не несут ответственности за сохранность оставленных на компьютере данных.

В пресс-службе центров изданию это объяснили тем, что стараются «сразу исправлять ситуацию». Напоминания для пользователей размещены «на всех компьютерах всех центров госуслуг Москвы», подчеркнули там.

В пресс-службе ГБУ МФЦ не ответили на запрос РБК.

В ночь на 16 ноября газета «Коммерсантъ» написала, что на компьютерах общего пользования в МФЦ хранятся «сотни документов» — от сканов паспортов до копий СНИЛС. Пользователи их забыли удалить, а сотрудники центров не стали это делать вместо них, утверждалось в статье.

В МФЦ Москвы заявили, что выступают с «официальным опровержением» этой статьи. При этом в ведомстве не указали, какая именно информация не соответствует действительности. По данным МФЦ Москвы, некоторые клиенты «при использовании компьютеров оставляют на них скан-копии документов, личные данные». Сотрудники центров услуг, в свою очередь, «согласно внутренним правилам раз в день очищают рабочий стол и корзину компьютеров», говорилось в комментарии центра.

Ситуацией с личными данными граждан заинтересовались в Роскомнадзоре.